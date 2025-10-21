Tajani,non votiamo tassa su proprietari,tutto per modifica

"Noi siamo assolutamente contrari su un aspetto della manovra di cui non si era mai parlato: l'aumento della tassazione per alcuni proprietari di abitazioni. Faremo di tutto perchè il testo sia modificato. O lo si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria o lo si fa in Parlamento" perché "noi non potremmo mai votare una proposta come questa". Lo ha detto il vicepremier di FI Antonio Tajani aprendo la conferenza sugli stati generali della casa.
Martedì 21 Ottobre 2025
Ultima oraTajani,non votiamo tassa su proprietari,tutto per modifica