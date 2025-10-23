Mercoledì 22 Ottobre 2025

Conte studia da leader della sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader della sinistra
23 ott 2025

Tajani, 'su affitti brevi noi contrari a qualsiasi tassa'
23 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Tajani, 'su affitti brevi noi contrari a qualsiasi tassa'

'Presenteremo emendamenti al Senato'

Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani ai cronisti a Bruxelles. "Presenteremo emendamenti a partire dal Senato per eliminare questa tassa, così come lo faremo sui dividendi", ha detto Tajani.

