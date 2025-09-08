Tajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'

"La manovra non sarà correttiva come dice Giorgetti, ma per la crescita" e tra i diversi provvedimenti "si può pensare a una proposta un po' azzardata, però perché no? Cioè la detassazione della tredicesima". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri. "La ricetta è sempre nella riduzione della pressione fiscale. Vediamo quello che si può fare", aggiunge Tajani a margine del 'Forum della competitività' organizzato da Assolombarda a Milano.