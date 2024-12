Tajani, per l'auto credo arriveramo a trovare 1 miliardo

"Credo che arriveremo a trovare circa 1 miliardo per sostenere l'industria dell'auto". Lo afferma il vicepremier Antonio Tajani, intervistato a Restart su Raitre sul vertice di maggioranza che ieri ha sciolto alcuni nodi della manovra. "Ieri abbiamo deciso una serie di iniziative per sostenere l'industria, sia la riduzione dell'Ires premiale, abbiamo dato un segnale con il cuneo fiscale, tagliato la web tax per le piccole imprese", ha aggiunto. "Tagliare l'Irpef, quello è l'obiettivo che abbiamo, vediamo quali saranno i dati del concordato fiscale", ha concluso.