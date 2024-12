Taglio tassi Bce: rata mutuo variabile potrebbe scendere di 18 euro

In caso di taglio dei tassi della Bce di 25 punti base nella riunione di oggi, "la rata di un mutuo variabile standard scenderebbe di circa 18 euro nei prossimi mesi, passando dagli attuali 682 euro a 664 euro". E' quanto stima Facile.it secondo cui "da inizio 2024 ad oggi la rata di un mutuo standard è scesa di 66 euro, passando da 748 euro a 682 euro, ancora molto lontana dai valori di inizio 2022, quando era pari ad appena 456 euro".

Secondo le aspettative di mercato, a giugno l'Euribor a 3 mesi dovrebbe scendere sotto il 2%; se queste previsioni si avverassero, la rata del mutuo standard preso in esame scenderebbe quindi a 612 euro entro il primo semestre 2025, arrivando a sfiorare i 600 euro a dicembre 2025, con un calo complessivo vicino agli 80 euro rispetto alla rata di oggi.

Per Facile.it, guardando alle migliori offerte di tassi surroga fissi disponibili online, gli indici Tan per un mutuo standard partono da 2,50%, con una rata di 565 euro (valori che scendono addirittura a 2,23%, rata 548 euro, in caso di "mutuo green").

"Dati alla mano, quindi, surrogando oggi il mutuo variabile standard si passerebbe da una rata variabile di 683 euro ad una rata fissa di 565 euro, con un beneficio economico di quasi 120 euro. Insomma, un risparmio più elevato rispetto alla prospettiva dei tagli e, soprattutto, più rapido".