Una manovra per la stabilità

Una manovra per la stabilità
19 ott 2025
Taglio al Fondo Cinema, 190 milioni in meno nel 2026

Bozza manovra, abbassata soglia minima, di 240 milioni dal 2027

Un taglio di 190 milioni nel 2026 e di 240 dal 2027 per il Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Lo prevede una prima bozza della manovra che riduce il complessivo livello di finanziamento, che è attualmente pari all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e comunque "in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui". In base alla nuova norma la soglia minima sarà "in misura non inferiore a 510 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

