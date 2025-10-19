Taglio al Fondo Cinema, 190 milioni in meno nel 2026

Un taglio di 190 milioni nel 2026 e di 240 dal 2027 per il Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Lo prevede una prima bozza della manovra che riduce il complessivo livello di finanziamento, che è attualmente pari all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente e comunque "in misura non inferiore a 700 milioni di euro annui". In base alla nuova norma la soglia minima sarà "in misura non inferiore a 510 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".