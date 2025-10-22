Tagli ministeri, oltre 7 miliardi in 3 anni, Mit più colpito

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
Nel 2026 2,2 miliardi, fino a 2,8 nel 2028. Seguono Mef e Mase

Alle coperture della manovra arrivano oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. E' quanto emerge dal testo bollinato del disegno di legge di bilancio. Dalle tabelle relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese nel triennio 2026-2028 emerge che il taglio complessivo sul triennio ammonta a 7,15 miliardi, di cui 2,2 nel 2026, 2,15 nel 2027 e 2,8 a decorrere dal 2028.

Guardando al solo 2026, il ministero più colpito dai tagli risulta quello delle Infrastrutture e trasporti (oltre 520 milioni), seguito dall'Economia e Finanze (oltre 450 milioni) e dall'Ambiente e Sicurezza energetica (oltre 370 milioni).

