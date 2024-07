T-shirt da lavoro smart per la sicurezza dei lavoratori

T-shirt e altri indumenti da lavoro intelligenti possono dare l'allarme in caso di rischi per la salute dei lavoratori e prevenire gli infortuni. E' stato presentato al Senato, durante la conferenza "DP(AI) Per la sicurezza sul lavoro usiamo Intelligenza!", un nuovo servizio evoluto di monitoraggio della salute. Alla base c'è un'innovativa tecnologia tessile in grado di rendere smart qualsiasi indumento, preservando la comodità di utilizzo e la possibilità di lavaggio. E' in corso la sperimentazione, con una tecnologia fornita dalla società Accyourate, su circa 400 lavoratori volontari di aziende come Acea e Generale costruzioni ferroviarie. "Queste T-shirt intelligenti, smart, sono un dispositivo medico certificato, in grado di monitorare parametri biovitali come il respiro o il battito cardiaco e di fare un vero e proprio elettrocardiogramma", spiega l'amministratore delegato di Accyourate e di Proger, Marco Lombardi. "Questi parametri biovitali - aggiunge Lombardi - sono fondamentali per definire lo stato psicofisico di una persona e quindi anche per prevenire eventuali patologie oppure eventi drammatici che potrebbero verificarsi prima che si manifestino i sintomi".