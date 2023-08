Swiss Re, danni per 120 miliardi di dollari da calamità naturali

E' cresciuto del 46% a 120 miliardi di dollari (109,5 miliardi di euro) il conto dei disastri da calamità naturali nei primi 6 mesi dell'anno rispetto alla media dell'ultimo decennio. Lo afferma Swiss Re, specializzata nelle riassicurazioni, sottolineando che in Emilia Romagna si è verificato "l'evento meteorologico più costoso dal 1970 ad oggi" con 10 miliardi di dollari (9,1 miliardi di euro) di danni, di cui solo 0,6 assicurati. "Un 'gap assicurativo' del 94% - spiega il gruppo - che andrebbe almeno in parte colmato per aiutare famiglie e imprese a rafforzare la propria resilienza contro le catastrofi naturali". Nel conto complessivo dei 120 miliardi Swiss Re include anche le "violente" tempeste negli Stati Uniti, il terremoto in Siria e Turchia, ma anche l'alluvione dell'Emilia-Romagna fanno crescere ancora la conta dei danni dovuta alle catastrofi naturali. Del totale delle perdite solo 50 miliardi di dollari è assicurato. Un dato che deve far riflettere in quanto "nel mondo il conto delle calamità cresce con una media costante tra il 5% e il 7% ogni anno a causa del riscaldamento climatico, ma anche dalla rapida urbanizzazione e dal maggior valore dei beni assicurati". "Gli effetti del cambiamento climatico - afferma il responsabile degli economisti del gruppo Jérôme Jean Haegeli - si manifestano in eventi meteorologici sempre più estremi e ne vediamo le conseguenze nelle ondate di calore o nei periodi di siccità, come anche nelle forti piogge e nelle inondazioni". "Pesano poi la modifica dei territori delle aree costiere e fluviali - prosegue - e l'urbanizzazione verso territori prima naturali" che formano una "combinazione difficilmente reversibile contro la quale è necessario avere prodotti assicurativi economici". "Dobbiamo investire di più per adattarci al clima - conclude - e dobbiamo farlo ora".