Suzuki punta a crescere del 33% entro il 2030 con investimenti in India

Suzuki prevede di aumentare le vendite di almeno un terzo entro il 2030, ampliando le rete di investimenti in India, il principale mercato di riferimento. La casa automobilistica giapponese ha dichiarato di voler raggiungere i 4,2 milioni di veicoli venduti a livello globale nei prossimi cinque anni, il 60% dei quali nella nazione che diventerà la più popolosa del mondo, dove impiegherà oltre la metà dei 2.000 miliardi di yen (12,7 miliardi di euro) che intende utilizzare entro l'anno fiscale 2030.

Nel corso di un punto stampa a Tokyo, il presidente Toshihiro Suzuki ha detto che l'azienda intende incrementare la capacità produttiva in India per soddisfare la domanda locale, espandendo al contempo il ruolo del Paese come hub per le esportazioni verso i mercati dell'Africa e del Medio Oriente. La casa auto nipponica ha investito in India fin dai primi anni '80, dove la controllata Maruti Suzuki detiene circa il 40% del mercato automobilistico nazionale.

Suzuki ha inoltre dichiarato che punterà a un utile operativo di almeno il 10% entro il 2030, rispetto al 9,2% dell'anno fiscale 2024, e un indice di redditività pari o superiore al 15%, rispetto all'attuale 12,6%. Il costruttore stima infine un fatturato di 8.000 miliardi di yen entro l'anno finanziario 2030, equivalente a un aumento del 49%.