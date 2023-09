Superbonus, pagabili nel 2023, l'impatto secondo Eurostat

I crediti fiscali del Superbonus relativi a quest'anno vanno classificati sui conti pubblici italiani "come 'pagabili' nel 2023". Lo ha stabilito Eurostat che lo rende noto in una comunicazione inviata all'Istat. I crediti d'imposta pagabili sono quelli per i quali una spesa pubblica o un obbligo pubblico devono essere riconosciuti fin dall'inizio, quindi l'effetto sarà contabilizzato nel momento dell'attività di costruzione edilizia. Di conseguenza, l'impatto sul deficit dei bonus attivati nel 2023 sarà solo sul 2023.