Superbonus, aperture con Ance sulla proroga

Abbiamo avuto qualche spiraglio di apertura riguardo al Superbonus, anche se non conosciamo ancora i contorni. Sappiamo però che il problema è all'attenzione del Governo e che non viene sottovalutato. Lo ha affermato la Presidente dell'Ance Federica Brancaccio a margine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla Manovra, precisando che l'apertura riguarderebbe "la proroga, per evitare che i lavori iniziati possano rimanere incompiuti". Tuttavia, ha aggiunto, non abbiamo informazioni certe. Un'altra cosa che ci preoccupa, che potrebbe avere un impatto drammatico, è la scadenza al 31 dicembre delle misure sul caro-materiali: il rischio è che "dal primo gennaio i cantieri si fermino".