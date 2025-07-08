SumUp, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati

Gli esercenti italiani sono già pronti per passare alla digitalizzazione degli scontrini, come prevede il piano del governo al 2027. Secondo la fintech dei pagamenti SumUp, che ha analizzato gli scontrini emessi da 5mila esercizi commerciali, in Italia 3 scontrini su 4 sono già digitalizzati, sebbene la carta tenda ancora a prevalere in settori in cui si emettono molte ricevute e di importo mediamente basso.

Dalla ricerca di SumUp emerge che nei primi 6 mesi del 2025 gli esercenti che inviano scontrini per email o Qr Code sono aumentati del 15,4%, mentre i ticket digitali sono cresciuti del 23,8%. Complessivamente, solo il 25% delle ricevute è cartaceo, ma in alcuni settori gli scontrini stampati sono ancora la maggioranza nei ristoranti (73,8%), nei bar (72,4%), nei supermercati, negli alimentari (54,6%) e nelle farmacie (47,2%).

Nel turismo, al contrario, si tende a stampare molto poco. Lo fa il 20% del totale nei servizi turistici e appena il 12% negli hotel. Tra i settori in cui si emettono meno ricevute di carta c'è, invece, quello dei tassisti con appena l'1,6%.

Anche le fatture - spiega SumUp - sono sempre più digitali. Rispetto al 2023 quelle elettroniche sono cresciute del 12,3% di fatture elettroniche e quelle tradizionali sono scese del 42%.