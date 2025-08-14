Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 Vertice AlaskaTrump Putin CaucasoNeonati morti BolzanoSinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraSummit governo svizzero con Roche e Novartis su dazi di Trump
14 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Summit governo svizzero con Roche e Novartis su dazi di Trump

Summit governo svizzero con Roche e Novartis su dazi di Trump

Sui prodotti elvetici tassa al 39% per ora farmaci esenti

Sui prodotti elvetici tassa al 39% per ora farmaci esenti

Sui prodotti elvetici tassa al 39% per ora farmaci esenti

I vertici di Novartis e Roche hanno incontrato il governo svizzero per discutere della situazione dell'industria farmaceutica alla luce dei dazi statunitensi. I prodotti farmaceutici sono attualmente esenti dai dazi di Donald Trump, ma la situazione potrebbe presto cambiare, e la Svizzera è stata colpita in generale da una tariffa del 39% da parte degli Stati Uniti, contro il 15% applicato all'Unione Europea.

Il ministro dell'Interno svizzero Elisabeth Baume-Schneider e il ministro dell'Economia Guy Parmelin hanno incontrato giovedì mattina il presidente di Roche Severin Schwan e il presidente dell'unità internazionale di Novartis Patrick Horber conferma la Svizzera senza fornire dettagli ma il tavolo dovrebbe presto allargarsi ad altri rappresentanti dell'industria farmaceutica, con un nuovo incontro a settembre, scrive il Corriere del Ticino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata