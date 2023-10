Summers, 'per lotta all'inflazione inevitabile calo del pil'

La lotta all'inflazione, in Europa, Stati Uniti, per riportare i prezzi al 2% non potrà avere successo "in maniera duratura senza accettare un significativo aumento del livello di caduta dell'economia". Lo afferma Larry Summers, già direttore del consiglio economico nazionale degli Stati Uniti e segretario al Tesoro, nella lectio magistralis al premio Bancor istituito dall'Associazione di Cultura Economica e Politica Guido Carli e sponsorizzato da Banca Ifis. Summers ha sottolineato come l'ipotesi di 'soft landing' (il calo dell'inflazione senza una forte perdita del pil e dell'occupazione ndr) rappresenti "il trionfo della speranza sopra l'esperienza".