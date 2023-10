'Sull'IA l'Europa deve agire veloce, pochi investimenti'

Sull'Intelligenza artificiale l'Europa deve muoversi "rapidamente" perché non c'è tempo da perdere e in quest'ottica servono più investimenti privati visto che l'Ue "investe 10 volte meno degli Usa nell'IA". Il messaggio arriva dal trilaterale Italia-Germania-Francia che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, con i ministri Adolfo Urso, il vice cancelliere tedesco e ministro dell'Economia e dell'Azione Climatica, Robert Habeck, e il ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale, Bruno Le Maire. Un incontro in cui i tre paesi hanno "rafforzato la cooperazione" sull'IA. "Abbiamo dato un segnale forte alla nostra Europa sulla strada che insieme dobbiamo perseguire sul futuro tecnologico e scientifico, a cominciare da una visione comune sull'IA", ha detto Urso, ricordando che "fra poche settimane" si insedierà a Torino la Fondazione nazionale italiana sull'IA.