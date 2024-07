Su Villa Certosa interesse del gruppo Four Season

Su Villa Certosa, storica dimora estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi, per la quale Fininvest oggi valuta la vendita, c'è l'interesse del colosso alberghiero del lusso Four Season, controllato da Bill Gates con un'importante partecipazione del saudita Al Waleed. Secondo quanto apprende l'ANSA, emissari del gruppo alberghiero, che gestisce oltre 100 hotel e resort nel mondo con più di 40mila dipendenti, hanno visitato più volte la villa nella zona di Porto Rotondo (Olbia), con un sopralluogo avvenuto anche di recente. L'intento sarebbe quello di trasformarla in una residenza in locazione di super lusso, anche se la sua struttura 'diffusa' e l'accesso al mare potrebbero rendere complicato un progetto del genere. La villa, il cui valore è stato stimato in un range compreso tra 300 e 500 milioni, ha suscitato anche l'interesse del ricchissimo Hassanal Bolkian, sultano del Brunei, i cui rappresentanti hanno già visitato la villa. Ma anche di altri interlocutori, per lo più privati, per un complesso che ha ospitato tra gli altri l'ex presidente statunitense George W. Bush, l'ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.