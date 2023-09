Studiare l'impiego di pannelli fotovoltaici su strade e autostrade

Enea sta realizzando pannelli fotovoltaici resistenti a carichi statici di diverse tonnellate, al passaggio di automezzi in movimento e a condizioni meteorologiche estreme, adatti ad autostrade, strade pedonali e ciclabili in città, come coperture del manto, barriere antivento e pavimentazioni di percorsi pedonali, ciclabili o di linee tranviarie. Per questo progetto, Enea ha stretto una partnership con TeaTek, azienda napoletana leader internazionale nella realizzazione di impianti fotovoltaici. Secondo i calcoli di Enea, installando pannelli fotovoltaici solo sul 10% delle strade ed autostrade italiane si avrebbe una capacità di produzione di energia superiore ai 20 Gw. Per questo motivo, Enea e TeaTek stanno valutando attività di ricerca e sviluppo sul fotovoltaico da realizzare nella ex sede Whirpool di Napoli, recentemente rilevata da TeaTek con la riassunzione di tutti i 320 dipendenti, che sarà riconvertita per produrre componenti per impianti fotovoltaici.