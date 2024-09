Strisciuglio, società Tpl fondamentali per mobilità urbana

"Le società di traporto pubblico locale hanno un ruolo fondamentale per la mobilità urbana, anche per quella del futuro, quando dovremo raggiungere una maggiore integrazione con la rete ferroviaria nelle nostre città. Ho preso parte all'anniversario dei 30 anni della Sta, società partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, cui sono legato personalmente per aver fatto parte del board per 5 anni". È quanto dichiara Gianpiero Strisciuglio, presidente di Agens, l'associazione del trasporto pubblico di Confindustria e dg di Rfi, gruppo Fs Italiane. "Il Südtirol è un esempio virtuoso di mobilità green e di servizi al cittadino. Risultato che le istituzioni locali continuano a costruire con una forte determinazione verso mobilità integrata e sostenibile. Con la Provincia Autonoma di Bolzano stiamo lavorando al potenziamento del Brennero, al nodo di Bolzano, alla galleria del Virgolo ed alla variante della Val di Riga oltre che ad una serie di opere infrastrutturali che diano una risposta sostenibile al fabbisogno di mobilità con servizi attraenti per le persone e per le imprese, facili da usare, diffusi sul territorio", ha concluso Strisciuglio.