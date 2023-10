Strategia green tech, domanda italiana da 118 miliardi

Le imprese chiedono una strategia concreta e stabile per la transizione energetica nazionale a lungo termine. Questo è il presupposto per rafforzare la filiera italiana delle tecnologie green e aumentare la sicurezza energetica del Paese, come emerso dall'indagine "La competitività nelle tecnologie verdi, una nuova politica industriale per le imprese italiane", condotta da Confindustria e Deloitte e presentata a Roma. Secondo le stime del Governo, gli obiettivi di decarbonizzazione del Pniec renderanno necessaria una domanda italiana di tecnologie green di circa 118 miliardi di euro l'anno nei prossimi 7 anni, un'opportunità senza precedenti per chi è pronto a fornire tali tecnologie. L'Iea stima che per raggiungere la decarbonizzazione al 2030 saranno necessari investimenti globali per tecnologie come l'eolico, il solare, le batterie, gli elettrolizzatori e le pompe di calore per un totale di oltre 4.500 miliardi di dollari. L'Ue e l'Italia sono attualmente importatori di tecnologie rinnovabili, mentre la Cina detiene oltre il 60% della produzione globale nel solare e nelle batterie. Secondo l'indagine, condotta su un campione di aziende leader aderenti a Elettricità Futura, Anie e Anima, è necessario snellire gli iter burocratici, che sono "uno dei principali ostacoli" agli investimenti. In particolare, per l'eolico i ritardi segnalati arrivano fino a 14 anni per gli impianti offshore. Le imprese riconoscono inoltre l'importanza di potenziare la filiera del riciclo nell'ambito delle tecnologie sostenibili, considerata un'eccellenza e un'opportunità strategica per l'industria italiana.