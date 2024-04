Strage Suviana: Abb; un dipendente coinvolto, nessun subappalto

"Abb conferma che un suo dipendente, Paolo Casiraghi, che stava lavorando in sito, è attualmente disperso. Abb fin dalle prime fasi dell'incidente si è attivata per mettersi in contatto con la famiglia del collega disperso per offrire tutto il sostegno possibile". Così la società in una nota, a proposito dell'indicente alla centrale idroelettrica di Suviana, dove lavora come contractor di Enel Green power aggiungendo che "non ci sono altri dipendenti Abb coinvolti nell'incidente e conferma di non aver subappaltato alcuna attività a terze parti". "Paolo Casiraghi, dipendente Abb della divisione Process Automation Energy Industries, con sede a Sesto San Giovanni (Milano), si trovava presso l'impianto di Bargi per assistere alla messa in servizio di due sistemi di eccitazione forniti da Abb e installati da Enel Green Power alla fine del 2023 - si legge nella nota - Questa fornitura faceva parte di un più ampio progetto di aggiornamento di Enel Green Power collegato a due unità di generazione esistenti, fornite da altre società. Da gennaio 2024 Abb ha operato per la messa in servizio dei due sistemi di eccitazione". Abb "non conosce i dettagli sulle potenziali cause dell'incidente, che le Autorità verificheranno". La società si dice "profondamente colpita per il tragico incidente avvenuto nella centrale Enel Green Power di Bargi (Bologna) il 9 aprile, in cui hanno perso la vita alcuni lavoratori - si legge nella nota - I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie e agli amici delle persone morte in questo incidente. Esprimiamo loro il nostro sincero cordoglio e auguriamo a coloro che sono rimasti feriti una pronta guarigione". La società ringrazia "tutte le autorità che stanno lavorando instancabilmente alle operazioni di soccorso". Abb si dice "pronta a collaborare con tutte le autorità competenti e con il management di Enel Green Power per far luce sulle cause esatte di questo incidente e fornirà informazioni non appena saranno disponibili".