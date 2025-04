Storie di Successo: l'Imprenditorialità Italiana tra Tradizione e Innovazione

"Storie di Successo" non è solo un tributo all'imprenditorialità italiana, ma un segnale forte della necessità di fare sistema. È quanto afferma il founder della community Made in Italy, Roberto Santori, presentando la nuova edizione di "Storie di Successo, L'Italia dell'Ingegno e dell'Eccellenza nel Mondo", nell'ambito dell'evento "Made in Italy day", presso l'Auditorium della Tecnica.

"Ogni storia raccontata mostra come la collaborazione e la condivisione di esperienze possano generare innovazione e nuove opportunità di crescita," spiega Santori.

Il libro, ideato da Roberto Santori in collaborazione con Agenzia ANSA, celebra la capacità delle imprese italiane di crescere globalmente mantenendo un forte legame con il territorio, dimostrando che la forza del sistema imprenditoriale italiano risiede nella sinergia tra tradizione e innovazione. Un excursus nell'eccellenza del Made in Italy presentato in un'edizione bilingue italiano-inglese, per offrire una prospettiva internazionale e rendere questo patrimonio di esperienze accessibile a un pubblico ancora più ampio.

Le 30 aziende protagoniste - tra cui Amplifon, Arsenale Group, Colussi, Commodore, Ferrarelle Società Benefit, Gruppo Saviola, Herita Marzotto Wine Estates, Industrie De Nora, Inghirami, Manifatture Sigaro Toscano, Menarini, Ninetynine, Pettenon Cosmetics S.B, Pininfarina, Polo del Gusto, Sammontana Italia, Selex, Technogym, Triumph Group International, Unidata, Unobravo, Wallife - dimostrano che il successo collettivo nasce dalla capacità di contaminarsi, scambiarsi competenze e creare filiere di valore che proiettano l'Italia nel futuro.