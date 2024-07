Stop in Borsa per Mps dopo che il titolo ha fatto un balzo di oltre il 6%. A spingere in volo la banca sono le scommesse sul risiko anche alla luce della mossa di Unipol (+1,94%) che ha aumentato la sua presenza in Bper (+5,48%), l'istituto modenese cui il mercato guarda per la possibile nascita di un terzo polo che includa anche Siena. In luce poi la Popolare di Sondrio (+2,67%).