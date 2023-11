Stop alle bollette in zone alluvionate in Toscana, l'Arera interviene L'Arera ha approvato un provvedimento di urgenza per sospendere il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eventi meteorologici del 2 novembre 2023. I Comuni interessati saranno individuati dalle autorità competenti.