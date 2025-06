Stop ai nuovi contratti Dallbogg in Italia: Ivass annuncia il provvedimento

Stop alla sottoscrizione di nuovi contratti per la compagnia bulgara Dallbogg, attiva in Italia prevalentemente nell'Rc auto e in misura minore nelle cauzioni. E' quanto avvisa l'autorità di vigilanza Ivass secondo cui il provvedimento che riguarda i nu è stato emesso dalla Financial Supervision Commission della Bulgaria per la durata di 3 mesi a partire dal primo luglio 2025. La DallBogg, sottoposta alla vigilanza della Fsc, è operativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, prevalentemente nel ramo RC auto e in misura minore in quello cauzioni. Le sue offerte appaiono anche in diversi portali di ricerca.