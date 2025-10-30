Giovedì 30 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Stime al rialzo per Italgas, ricavi per 2,5 miliardi a fine anno
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Stime al rialzo per Italgas, ricavi per 2,5 miliardi a fine anno

Margine operativo lordo 1,87 miliardi, confermato indebitamento

Margine operativo lordo 1,87 miliardi, confermato indebitamento

Margine operativo lordo 1,87 miliardi, confermato indebitamento

Italgas migliora le stime di fine anno portando i ricavi a circa 2,5 miliardi, il margine operativo lordo vicino a quota 1,87 miliardi e l'utile operativo a 1,19 miliardi. A monte dei principi contabili Ifrs 16 e calcolando di investimenti tecnici di circa 1,2 miliardi, l'indebitamento netto a fine 2025 è confermato a circa 10,8 miliardi. E' quanto si legge in una nota diffusa a seguito dell'approvazione del Piano Strategico 2025-2031 'Shaping a new energy'.

