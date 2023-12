Stima Banca Mondiale, Pil Cina al 5,2% nel 2023, al 4,5% nel 2024

La Banca Mondiale ha previsto che l'economia cinese crescerà del 5,2% nel 2023, con una ripresa della fiducia dei consumatori e con gli stimoli delle politiche governative. Tuttavia, secondo l'ultima versione del China Economic Update, nel 2024 la crescita rallenterà al 4,5%. Nel rapporto intitolato 'Quale via da seguire? Navigare nel percorso di crescita post-pandemia della Cina', l'istituzione di Washington ha citato la crisi del settore immobiliare e l'incertezza della domanda globale come fattori che pesano sull'outlook. Altre criticità sono legate ai vincoli strutturali, come i livelli di debito elevati, l'invecchiamento della popolazione e la crescita della produttività più lenta rispetto al passato. Per sostenere la ripresa, lo studio ha rimarcato che "si prevede che il governo debba mantenere una politica fiscale e monetaria moderatamente espansiva nel 2024". Le previsioni della Banca Mondiale sono arrivate dopo quelle diffuse dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb), che ha rivisto al rialzo le sue stime sul Pil della Cina al 5,2%, ma ha confermato al 4,5% quelle del 2024 a causa dei diversi segnali di incertezza.