Stellantis: Un 2024 deludente, Elkann annuncia nuovo CEO entro il 2025

"Vorrei iniziare dicendo che il 2024 non è stato un buon anno per Stellantis. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più deludente". Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis, aprendo ad Amsterdam l'assemblea degli azionisti. Elkann ha confermato che la nomina del nuovo amministratore delegato è prevista entro la prima metà del 2025.

"Con l'attuale percorso di tariffe dolorose e regolamenti troppo rigidi, l'industria automobilistica americana ed europea è a rischio", ha detto il presidente di Stellantis. "Sarebbe una tragedia, perché l'industria automobilistica è fonte di posti di lavoro, innovazione e comunità forti. Ma non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l'Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata. Siamo incoraggiati da quanto indicato ieri dal presidente Trump sulle tariffe per l'industria automobilistica".