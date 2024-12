Stellantis, stabilimento Pomigliano fermo anche lunedì

Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), resterà fermo anche lunedì prossimo per la mancanza di materiale dovuta al blocco all'ingresso merci da parte dei lavoratori Trasnova. La fabbrica è ferma dal secondo turno di martedì, e secondo quanto comunicato nelle scorse settimane dall'azienda, dovrebbe fermarsi per cassa integrazione dall'11 dicembre per poi riprendere le produzioni l'8 gennaio. Una cig programmata che però potrebbe slittare a causa del prolungato fermo dovuto alla mancanza di materiale per la protesta dei lavoratori ai cancelli.