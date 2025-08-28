Lunedì 25 Agosto 2025

Maurizio Sacconi
Ultima oraStellantis riorganizza Corporate Affairs e Comunicazione
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Stellantis riorganizza Corporate Affairs e Comunicazione

Stellantis ha riorganizzato le sue attività italiane di Corporate Affairs e Communications suddividendo la struttura in due dipartimenti specifici, a riporto delle rispettive organizzazioni europee. In particolare, a partire dal primo luglio è entrato nel gruppo Paolo Pinzoni nel ruolo di direttore delle Relazioni Istituzionali di Stellantis in Italia. In questa posizione rappresenta l'azienda nei confronti delle Istituzioni Italiane e degli altri enti pubblici ed è a diretto riporto di Christoph Hinrichsen, Vice president Public Affairs Enlarged Europe, sotto la leadership di Marion Beyret, senior vice president Public Affairs e Communications Stellantis Enlarged Europe.

Sul fronte della Comunicazione stampa Corporate e Prodotto, Claudio D'Amico è stato confermato direttore della Comunicazione di Stellantis in Italia, a diretto riporto di Alessandro Nardizzi, vice president Communications, Enlarged Europe, che riporta a sua volta a Marion Beyret. "Questa organizzazione supporterà e rafforzerà il nostro posizionamento in Italia, culla storica e mercato principale per l'azienda" afferma Marion Beyret.

