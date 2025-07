Stellantis richiama 636.000 vetture diesel in Europa

Stellantis sta richiamando migliaia di auto diesel in Francia e in altri Paesi europei a causa di un possibile problema alla catena dell'albero a camme. Secondo la France Press si tratta di 636.000 veicoli. L'azienda conferma il richiamo, ma non dà indicazioni sul numero di auto interessate.

Si tratta di veicoli Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Ds e Fiat prodotte nel periodo 2017-2023 equipaggiate con il motore diesel 1,5 Blue HDi che - spiega Stellantis - potrebbero subire un'usura prematura della catena dell'albero a camme, con conseguente rumore anomalo e, nel peggiore dei casi, rottura della catena. L'azienda non è a conoscenza di incidenti o infortuni legati a questo problema.

Stellantis sta già contattando i proprietari, chiedendo loro di contattare la rete di concessionari per fissare un appuntamento. La riparazione - spiega - consiste in un aggiornamento del software e nella sostituzione dell'olio, se necessario. Inoltre, è stata sviluppata una speciale applicazione per riparatori in grado di rilevare un eventuale problema alla catena analizzando il rumore del motore. Tutti i veicoli saranno sottoposti a un test con questa applicazione durante il richiamo e in seguito durante ogni manutenzione. Nel caso in cui l'applicazione rilevi un problema, la catena verrà sostituita nella rete Stellantis.

Il richiamo sarà eseguito in modo scaglionato, dando la priorità alle auto più vecchie che tendono ad avere un rischio maggiore di un potenziale guasto. L'azienda ha implementato una copertura speciale per questi veicoli, per 10 anni e 240.000 chilometri, che copre il 100% dei costi per entrambi i casi.