Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Stellantis pesante in Borsa su vici chiusure stabilimenti

Scivolone di Stellantis (-3,49%) in piazza Affari, dopo le voci su un programma di sospensioni autunnali di 6 stabilimenti europei, tra cui quello di Pomigliano d'Arco (Napoli).

"Stellantis mette in pausa sei stabilimenti europei in un mercato atono": titola oggi il quotidiano francese Les Echos, precisando che "il sito di Poissy, ma anche Pomigliano, Saragozza, in Spagna, o Tychy, in Polonia, saranno fermi per diversi giorni in autunno". "Il sintomo - prosegue il giornale - di una 'remontada' che tarda a concretizzarsi per il costruttore" automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa.

