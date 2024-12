Stellantis pesa in Borsa (-8%), giù anche Renault (-2,5%)

Prosegue il forte calo di Stellantis in Piazza Affari all'indomani dell'improvviso addio dell'amministratore delegato Carlos Tavares. Il titolo cede l'8,5% a 11,47 euro, sui minimi dal luglio del 2022, trascinando anche Reanult (-2,54% a 39,56 euro). Tra i nomi che vengono fatti per la successione di Tavares, che si è dimesso per divergenze con il resto del consiglio di amministrazione, figura anche quello del numero uno di Renault Luce De Meo. Per il momento si è insediato un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann, che ha il compito di designare il nuovo amministratore delegato entro la metà del 2025.