Stellantis, oltre 1.300.000 veicoli venduti in Ue nel semestre

Stellantis chiude il semestre con una quota del 17% e oltre 1.300.000 immatricolazioni nella Ue30 e si conferma secondo costruttore. Cresce del 4,2% la vendita di veicoli ibridi, per i quali il gruppo conquista la vetta guadagnando due posizioni. Confermata la leadership nel veicoli commerciali con un incremento dell'1,4% in un segmento in calo del 13% e la quota che sfiora il 30%. La raccolta ordini cresce del 10% da inizio anno e, contemporaneamente, lo stock di proprietà è stato ridotto del 16%.

"Stiamo conseguendo risultati commerciali in linea con il 2024 - commenta Jean Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l'Europa allargata - anche se la quota di mercato ha avuto un lieve calo a causa della fine produzione di qualche modello significativo. Le notizie positive sono però che Stellantis è leader indiscussa nei segmenti A e B e che la raccolta ordini continua a crescere con regolarità: il nostro portafoglio ordini è già più alto del 13% rispetto a dicembre 2024. Questi importanti risultati di carattere strategico ci permettono di muoverci con maggiore continuità tra le turbative di mercato. Inoltre Stellantis nel primo semestre ha lanciato 15 nuovi modelli di 10 differenti marchi, tra cui Citroën C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda con un massiccio attacco nel segmento B di cui vedremo presto i risultati in termini di volumi. E a fine anno arriveranno la Nuova Fiat 500 Mhev e la nuova Jeep Compass".

Confermata la leadership in Francia, dove Stellantis arriva di nuovo vicino a una quota del 30%, sia sul totale sia nel segmento elettrico. Peugeot è il marchio vincente sul mercato totale, con una quota del 15,6% e 3 modelli tra i Top Ten: 208, 2008 e E-3008. In Italia Fiat si conferma il marchio più venduto, e Panda è il best-seller del mercato. Jeep Avenger è il suv più venduto da inizio anno e Alfa Romeo Junior guida la classifica dei B-Suv Premium. Nella penisola iberica, oltre a essere leader in Portogallo, Stellantis conferma in Spagna la leadership nel mercato totale elettrico. In Germania e Uk la Corsa conquista il primo posto nel segmento B-Hatch sul totale anno.