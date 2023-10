Stellantis, obiettivo di 1 milione di unità irraggiungibile

Raggiungere l'obiettivo di produrre in Italia un milione di autovetture è un traguardo ambizioso e complicato, ha affermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale della Fim-Cisl, che ha presentato i dati sulla produzione di Stellantis in Italia. Uliano ha sottolineato che l'obiettivo fissato nella trattativa comprende auto e veicoli commerciali, mentre il governo si riferisce solo alle auto. Secondo la Fim-Cisl, la produzione di Stellantis in Italia raggiungerà 730mila unità, tra auto e veicoli commerciali, di cui circa 510.000 auto. "Raggiungere un milione significherebbe raddoppiare", ha osservato Uliano. I dati sulla produzione di Stellantis nei primi nove mesi del 2023 mostrano un miglioramento rispetto al 2022, confermando l'inversione di tendenza già riscontrata nel primo semestre. La crescita è del 10,12%, con 567.525 unità prodotte tra autovetture e furgoni commerciali, contro le 515.380 del 2022. La produzione di auto è aumentata del 10,3%, quella dei veicoli commerciali del 9,8%. La situazione sta migliorando soprattutto grazie alla riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali, che aveva caratterizzato il 2022. La produzione non è ancora riuscita a raggiungere i valori pre-covid del 2019 (-10 %).