Stellantis, nuova collaborazione per i robotaxi

Stellantis ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Nvidia, Uber e Foxconn per esplorare lo sviluppo e la futura implementazione di veicoli autonomi di livello 4 (senza conducente) per i servizi di robotaxi in tutto il mondo.

Questa iniziativa, che fa seguito all'accordo recentemente annunciato con Pony.ai per testare i veicoli autonomi in Europa, fa parte della strategia globale di Stellantis in materia di robotaxi per svolgere un ruolo di rilievo nella transizione verso una mobilità autonoma sicura, efficiente e sostenibile.

L'intenzione delle aziende è unire i relativi punti di forza, come l'esperienza globale di Stellantis nell'ingegneria e nella produzione di veicoli, il software di guida autonoma e l'intelligenza artificiale di Nvidia, le competenze di Foxconn nell'elettronica e nell'integrazione di sistemi, insieme alla leadership di Uber nelle operazioni di ride-hailing.

Uber ha in programma di lanciare i veicoli autonomi di Stellantis in alcune città selezionate nel mondo, iniziando con 5.000 unità e con le prime attività operative negli Stati Uniti. La previsione è che i programmi pilota e i test aumentino nei prossimi anni, con l'inizio della produzione (Sop) previsto per il 2028.

"La mobilità autonoma - afferma Antonio Filosa, ceo di Stellantis - apre le porte a nuove scelte di trasporto più convenienti per i clienti. Abbiamo realizzato le piattaforme Av-Ready per soddisfare la crescente domanda e, insieme ai leader nei servizi di intelligenza artificiale, elettronica e mobilità, miriamo a creare una soluzione scalabile che offra una mobilità più intelligente, sicura ed efficiente per tutti".

"Siamo entusiasti di lavorare con Stellantis per portare migliaia dei loro veicoli autonomi ai conducenti di tutto il mondo" aggiunge Dara Khosrowshahi, ceo di Uber.

"L'autonomia di livello 4 - sottolinea Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia - non è solo una pietra miliare per l'industria automobilistica, ma un salto di qualità nella capacità dell'intelligenza artificiale. Il veicolo diventa un robot, che vede, percepisce, pianifica e guida con precisione sovrumana".

"La mobilità autonoma è una priorità strategica all'interno del programma Ev di Foxconn" conclude Young Liu, Presidente di Foxconn.