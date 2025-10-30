Stellantis, nel terzo trimestre ricavi e ordini in crescita

Stellantis ha realizzato nel terzo trimestre 2025 ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, trainati soprattutto dalla crescita in Nord America, Europa allargata e Medio Oriente e Africa, mentre il Sud America ha registrato una moderata diminuzione.

Le consegne consolidate ammontano a 1,3 milioni di unità, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente (152.000 unità in più), con la maggior parte dell'incremento da attribuirsi al miglioramento del 35% in Nord America, soprattutto grazie alla stabilizzazione delle dinamiche degli stock rispetto all'anno precedente.

Stellantis ribadisce la propria guidance finanziaria per la seconda metà del 2025, che prevede un miglioramento dei ricavi netti, del margine operativo rettificato e del flusso di cassa industriale netto.

"Mentre continuiamo a implementare importanti cambiamenti strategici per offrire ai nostri clienti una maggiore libertà di scelta, il terzo trimestre ha evidenziato progressi sequenziali positivi e una solida performance rispetto all'anno precedente, con il ritorno alla crescita dei ricavi. Si tratta di un risultato incoraggiante e proseguiamo nel rafforzare questi progressi" commenta l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa.