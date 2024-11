Stellantis, Nardizzi capo della comunicazione Enlarged Europe

Alessandro Nardizzi è stato nominato con effetto immediato responsabile della Comunicazione di Stellantis per la regione Enlarged Europe. Riporta direttamente a Jean-Philippe Imparato, chief operating officer Enlarged Europe. Sarà responsabile delle attività di comunicazione esterna e interna per il gruppo Stellantis, coordinando le attività dei mercati europei. Il nuovo ruolo si aggiunge a quello di responsabile della comunicazione di Stellantis Pro One, la business unit che raggruppa i veicoli commerciali dei quattro Brand del gruppo (Citroen, Fiat Professional, Opel, Peugeot). Dal 2020 responsabile dell'ufficio stampa di Alfa Romeo per l'area geografica Emea, nel 2021, con la creazione del gruppo Stellantis, diventa direttore Pr & Comunicazione di Alfa Romeo a livello Global, nella fase di transizione del marchio verso l'elettrificazione, occupandosi del lancio dei modelli Tonale, Junior e della fuoriserie 33 Stradale. Nel 2023 assume anche la responsabilità della comunicazione dei veicoli commerciali, occupandosi del lancio di Stellantis Pro One. Alessandro Nardizzi succede nel ruolo ad Andrea Pallard, che da oggi ricopre la posizione di responsabile di Alfa Romeo Communications Global precedentemente occupata da Nardizzi, e di responsabile Maserati Communications Global.