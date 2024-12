Stellantis: Landini critica il piano industriale, incertezze sul futuro delle produzioni

Quello presentato da Stellantis "non è un piano industriale che dia certezze sul futuro e sulle produzioni, è un piano transitorio, un prendere tempo. Restano incognite e punti non chiariti. Per noi i problemi non sono risolti. Il 2025 sarà ancora un anno di cig. E mentre l'azienda dà la buonuscita milionaria all'ex ad, agli operai in cassa arriva uno stipendio poco sopra i mille euro".

Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Sky tg24, rimarcando che "il taglio al fondo automotive è un errore".