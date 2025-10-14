Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni negli Stati Uniti. La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni, generando oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. E' l'investimento più significativo - sottolinea Stellantis - nei 100 anni di storia dell'azienda negli Stati Uniti.