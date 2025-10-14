Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraStellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari negli Usa

La produzione aumenterà del 50%, 5 nuovi modelli e 5.000 assunti

Traina Nord America (ì13%, bene l'Europa (+8%)

Traina Nord America (ì13%, bene l'Europa (+8%)

Stellantis investirà 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni negli Stati Uniti. La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli nei segmenti principali e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni, generando oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. E' l'investimento più significativo - sottolinea Stellantis - nei 100 anni di storia dell'azienda negli Stati Uniti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Stellantis