Stellantis, in Europa +11,5% vendite auto a settembre

21 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Confermata la leadership nell'ibrido, quota segmento al 15,2%

Sono cresciute dell'11,5% a settembre le vendite di auto di Stellantis in Europa rispetto allo stesso mese del 2024 e dello 0,1% la quota di mercato in questo segmento, grazie soprattutto a Citroën (+0,3%), Fiat (+0,1%) e Opel (+0,1%). Anche nel terzo trimestre le vendite salgono del 4,4% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, raggiungendo il totale di 422.000 unità.

Stellantis conferma la leadership nel segmento strategico delle vetture ibride, con una quota del 15,2% e un incremento di 4,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024.

"Sono veramente soddisfatto di sottolineare il trend molto positivo della nostra raccolta ordini, soprattutto nel segmento delle vetture per privati, che è cresciuto del 22% rispetto a un anno fa" commenta Luca Napolitano, commercial operations officer per Stellantis. Nel terzo trimestre, Stellantis ha lanciato Citroën C5 Aircross, Ds N8 e la nuova Jeep Compass, continuando la politica di rinnovamento della gamma - sottolinea l'azienda - che prevede 10 nuovi modelli complessivi per l'anno in corso.

