Stellantis in Borsa, -1,6% dopo annuncio shopping in Cina La Borsa non accoglie positivamente l'annuncio di Stellantis di acquistare una quota nella cinese Leapmotor. Il titolo scende dell'1,6%, ma gli analisti sono positivi. Banca Akros commenta che la mossa riduce il rischio. A Hong Kong Leapmotor crolla del 12,5%.