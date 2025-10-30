Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
Stellantis crolla in Borsa (-10%) dopo i conti
30 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Stellantis crolla in Borsa (-10%) dopo i conti

Sul titolo pesa la previsione di oneri una tantum

Si amplia la corrente di vendite su Stellantis in Piazza Affari: il titolo, che pagherebbe soprattutto la previsione di oneri una tantum, è arrivato a cedere il 10% a un minimo di giornata a 8,71 euro.

Stellantis è molto debole da inizio seduta dopo la diffusione dei conti trimestrali, con i quali il gruppo ha affermato di attendersi gli oneri nella seconda metà dell'anno per le pressioni politiche, economiche e normative che costringono la casa automobilistica ad apportare cambiamenti strategici.

