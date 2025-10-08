Mercoledì 8 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
8 ott 2025
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Stellantis, Cappellano guida l'Europa, a Imparato Maserati

Continua la riorganizzazione del vertice di Stellantis con nuove nomine nel Leadership Team. Emanuele Cappellano è stato nominato responsabile dell'Europa allargata e dei brand europei, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di ceo, e Stellantis &You, riportando a Cappellano.

Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. Samir Cherfan entra a far parte del Leadership Team mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility. Grégoire Olivier, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro del Leadership Team. Francesco Ciancia, proveniente da Mercedes-Benz, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal primo novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l'azienda per intraprendere altre opportunità. Ralph Gilles entra a far parte del Leadership Team come Global Head of Design. Philippe de Rovira, già responsabile della regione congiunta Asia-Pacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altre opportunità di carriera, come reso noto a luglio.

"Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all'interno che all'esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra azienda al successo futuro. Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello Stellantis Leadership Team" commenta il ceo di Stellantis Antonio Filosa commenta le nomine annunciate dall'azienda.

