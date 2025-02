Stellantis avvia il ricambio generazionale a Mirafiori con oltre 100 assunzioni di ingegneri

Stellantis inizia il ricambio generazionale a Mirafiori. Nei prossimi giorni saranno assunti oltre cento ingegneri: in parte saranno stabilizzazioni di contratti, in parte si tratta di assunzioni di ingegneri che hanno lavorato come consulenti o erano disponibili sul mercato del lavoro. Sono tutti under 35. Si occuperanno di progetti strategici, di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, di elettrico.

Lo ha annunciato Giuseppe Manca, responsabile delle risorse umane di Stellantis, durante l'intervento al consiglio regionale aperto dedicato alla crisi dell'automotive. "Mirafiori è un polo vivo, fatto di attività strategiche per il gruppo a partire dall'economia circolare e dal battery technology center" ha detto Antonella Bruno, responsabile del mercato Italia di Stellantis, nell'intervento al consiglio regionale del Piemonte dedicato alla crisi dell'automotive.

"A novembre si produrrà la 500 ibrida per la quale ci aspettiamo 100.000 unità. Confermiamo anche la produzione della nuova generazione della 500 elettrica nel 2032. A Torino dal 31 gennaio c'è la sede di coordinamento europeo di Stellantis, una realtà con circa 200 persone e c'è l'ufficio di Imparato. Tutto dimostra la centralità di Torino", ha spiegato Bruno.