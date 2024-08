Stellantis Atessa, previste altre 2 settimane di cigo

Si prolunga ancora a settembre la cassa integrazione allo stabilimento Stellantis Europe di Atessa (Chieti). Oggi la direzione aziendale ha illustrato al comitato esecutivo di Fim-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcf l'attuale situazione di mercato e ha comunicato di fare ricorso, precauzionalmente e in modo preventivo, ad una ulteriore settimana di Cigo dal 16 al 22 settembre per un numero massimo, fino al totale dei dipendenti del Plant. Dopo le ferie estive la produzione del furgone Ducato era ripresa ieri ma con la sospensione del terzo turno notturno, fino a nuove comunicazioni, legato al calo produttivo. Prima della sospensione feriale i sindacati Fim, Cisl, Fiom avevano lanciato l'allarme sul rischio delle incertezze nel settore automotive della Val di Sangro, compreso l'indotto, considerato che era no state annunciati altre due settimane di cigo dal 2 al 15 settembre, che ora si allunga.