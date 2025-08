Stellantis annuncia nuovo stop a Cassino Plant fino al 29

Stellantis ha annunciato oggi ai sindacati una nuova fermata produttiva dal 18 al 29 agosto per lo stabilimento Cassino Plant. Si fermano i reparti Montaggio, Lastratura e Verniciatura. Anche in questo caso lo stop è stato determinato dall'assenza di volumi, cioè troppo pochi ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale prodotte in Ciociaria.

Il sindacato Uilm - Uil nel pomeriggio ha definito "non più rinviabile un confronto su un tavolo nazionale specifico su Cassino. Non possiamo continuare ad accettare un modello in cui i lavoratori diventano variabili di aggiustamento senza nessuna garanzia concreta" ha detto il Segretario Gennaro D'Avino. Il sindacato chiede chiarezza sulla destinazione dei modelli che dovevano nascere sulla piattaforma totalmente elettrica Stla Large, reclama un piano industriale serio, con volumi, investimenti e prospettive certe. "Chiediamo - dice D'Avino - rispetto per chi lavora, per chi in questi mesi ha dovuto subire ore, giornate, settimane di inattività e ammortizzatori, senza una sola parola di verità da parte dell'azienda".

A Cassino Plant sono ancora in forza poco meno di 2500 lavoratori, concentrati su un unico turno lavorativo giornaliero.