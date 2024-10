Stellantis, adesione allo sciopero dell'8,8% nei nostri siti

Negli stabilimenti Stellantis - secondo l'azienda - la percentuale media di adesione allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico, è stata complessivamente dell'8,8%. Stellantis precisa che la produzione non ha registrato alcuna interruzione negli impianti attualmente operativi. "La fase di transizione del settore automobilistico verso modelli di produzione sostenibile e verso l'elettrificazione della mobilità, in linea con gli obiettivi del Green Deal posti dall'Ue - spiega l'azienda - rappresenta la matrice del disagio alla base dello sciopero. Di questo Stellantis è pienamente consapevole. La manifestazione di oggi, alimentata essenzialmente dalla preoccupazione per il conseguente attuale calo della produzione negli stabilimenti italiani del gruppo, ma anche dalle ricadute su tutta la filiera, richiama inevitabilmente l'attenzione, oltre che della stessa Stellantis, anche delle istituzioni, nazionali e europee, chiamate ad accompagnare questa trasformazione e a cercare soluzioni condivise". Stellantis ribadisce "la ferma determinazione a garantire la continuità produttiva e delle attività, supportando tutte i lavoratori in questa fase. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse, che non offre soluzioni immediate, e che al contempo richiede unità d'intenti e visione. Obiettivo di tutti è che Stellantis, insieme ai suoi dipendenti, continui ad essere azienda leader nel futuro del settore automobilistico globale".