Martedì 26 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Stellantis, a luglio -1,1% le vendite di auto in Europa

Stellantis, a luglio -1,1% le vendite di auto in Europa

Stellantis ha venduto a luglio in Europa occidentale - Ue, Efta e Regno Unito - 151.391 auto, l'1,1% in meno dello stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa dal 14,9% al 13,9%.

Nei sette mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.192.746, in calo dell'8,1%, con la quota che scende dal 16,4 al 15,1%.

In Europa Occidentale - Ue, Efta e Regno Unito - a luglio sono sono state vendute complessivamente 1.085.356 auto, il 5,9% in più dello stesso mese del 2024. Nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 7.900.877, praticamente invariate rispetto all'analogo periodo del 2024.

